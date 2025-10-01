Рязанцы сообщили о возгорании на улице Введенской

Инцидент произошел в среду, 1 октября. По словам очевидцев, возгорание случилось на улице Введенской. «Около Полевой. Скорее всего горит частный дом, либо хозяева что-то жгут, что незаконно в центре города, дым на всю округу», — отметили местные жители.