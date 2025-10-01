Рязанцы смогут выбрать лучшую управляющую организацию

Госжилинспекция объявила о старте голосования за лучшую УК по итогам третьего квартала 2025 года. Оно проводится с 1 по 15 октября на портале «Открытый регион 62». Рейтинг управляющих организаций будет опубликован 25 октября.