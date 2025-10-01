Рязанцев предупредили о дорожных работах на Солотчинском шоссе

С 7 по 17 октября текущего года на Солотчинском шоссе, на участке от поста ГАИ до моста через Оку запланированы дорожные работы по замене асфальтобетонного покрытия. Протяженность участка составляет 1,7 км. Ремонтные мероприятия рассчитаны на ночное время.

«Просим вас проявлять повышенную бдительность при движении по указанному маршруту и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в посте.