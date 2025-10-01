Рязанца осудили за езду на КамАЗе без «прав»

Выяснилось, что 20-летнего жителя села Кривское Сараевского района ранее лишили водительского удостоверения. Однако 17 сентября он все равно сел за руль. Нарушителя остановили сотрудники Госавтоинспекции. Молодого человека признали виновным по ст. 12.7 ч. 4 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления) и назначили ему 150 часов обязательных работ.