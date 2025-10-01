Россиянам рассказали, сколько стоит подготовка автомобиля к зиме

Обилие китайских и российских расходных материалов снизило затраты на подготовку автомобилей к зиме. По данным вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, средняя стоимость подготовки составит 6-10 тысяч рублей. Несмотря на прогнозы роста затрат на техобслуживание в 2025 году, он опроверг их, отметив, что шиномонтаж подешевел благодаря китайским деталям и российским аналогам — например, силиконовая смазка и отечественные аналоги WD-40 дешевле на 50%. Единственным подорожавшим сегментом остаются шины, выросшие в цене на 10-12% на массовом рынке. В целом подготовка к зиме, включая замену шин и жидкостей, останется доступной и укладывается в указанный бюджет.

Обилие китайских и российских расходных материалов привело к снижению затрат на подготовку автомобилей к зимнему сезону. Как сообщает НСН со ссылкой на вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, средняя стоимость подготовки автомобиля составит от 6 до 10 тысяч рублей.

Несмотря на информацию о значительном увеличении затрат на техническое обслуживание автомобилей в 2025 году, Казаченко опроверг эти данные. Он отметил, что шиномонтаж стал даже дешевле благодаря появлению большого количества китайских деталей и российских аналогов популярных товаров. Например, силиконовая смазка для петель теперь доступна по более низкой цене, а отечественные аналоги известных брендов, таких как WD-40, стоят на 50% меньше.

Единственным сегментом, где наблюдается рост цен, являются шины, где увеличение стоимости составило 10-12% для массового рынка. В целом, подготовка к зимнему сезону, включая замену шин и других жидкостей, обойдется водителям в среднем в 6-10 тысяч рублей.