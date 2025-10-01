Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 706
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 116
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 202
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 193
Россиянам рассказали, сколько стоит подготовка автомобиля к зиме
Обилие китайских и российских расходных материалов снизило затраты на подготовку автомобилей к зиме. По данным вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, средняя стоимость подготовки составит 6-10 тысяч рублей. Несмотря на прогнозы роста затрат на техобслуживание в 2025 году, он опроверг их, отметив, что шиномонтаж подешевел благодаря китайским деталям и российским аналогам — например, силиконовая смазка и отечественные аналоги WD-40 дешевле на 50%. Единственным подорожавшим сегментом остаются шины, выросшие в цене на 10-12% на массовом рынке. В целом подготовка к зиме, включая замену шин и жидкостей, останется доступной и укладывается в указанный бюджет.

