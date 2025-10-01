Россиянам рассказали, сколько стоит подготовка автомобиля к зиме

Обилие китайских и российских расходных материалов привело к снижению затрат на подготовку автомобилей к зимнему сезону. Как сообщает НСН со ссылкой на вице-президента Автомобильной сервисной ассоциации Александра Казаченко, средняя стоимость подготовки автомобиля составит от 6 до 10 тысяч рублей.
Несмотря на информацию о значительном увеличении затрат на техническое обслуживание автомобилей в 2025 году, Казаченко опроверг эти данные. Он отметил, что шиномонтаж стал даже дешевле благодаря появлению большого количества китайских деталей и российских аналогов популярных товаров. Например, силиконовая смазка для петель теперь доступна по более низкой цене, а отечественные аналоги известных брендов, таких как WD-40, стоят на 50% меньше.
Единственным сегментом, где наблюдается рост цен, являются шины, где увеличение стоимости составило 10-12% для массового рынка. В целом, подготовка к зимнему сезону, включая замену шин и других жидкостей, обойдется водителям в среднем в 6-10 тысяч рублей.