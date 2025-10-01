Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
«Орел и решка» по-рязански
Россиянам назвали способ экстренного удаления данных со смартфона
Россиянам назвали способ экстренного удаления данных со смартфона. Об этом пишет «Газета. ру».

Директор департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров объяснил, что такая необходимость может быть вызвана не только потерей или кражей устройства, но и потребностью сохранить конфиденциальность. Физический доступ к телефону со стороны третьих лиц представляет серьезную угрозу, особенно если на нем хранятся важные данные. В таких случаях рекомендуется настроить процедуры экстренной очистки.

На Android можно использовать приложение SecAddon для удаления определенных файлов и блокировки приложений по заданным сценариям. Эти сценарии активируются при различных условиях, таких как отключение зарядки или перезагрузка устройства. Также доступен сервис AutoWipe для мгновенного удаления всей памяти смартфона.

Для устройств на iOS доступен только встроенный сервис «Поиск устройств», позволяющий удаленно заблокировать iPhone или iPad и удалить данные. Однако этот процесс требует больше действий, чем на Android.