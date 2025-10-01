Россиян предупредили о росте случаев мошенничества со звонками из военкомата

Россиян предупреждают о росте мошенничества с звонками от якобы сотрудников военкоматов. Злоумышленники просят назвать код из СМС для «подтверждения личности», который на самом деле даёт доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги». Главные жертвы — молодёжь и студенты, которым мошенники представляются сотрудниками вузов или деканатов и предлагают пройти фиктивную «проверку данных» из-за технических сбоев. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на профессора НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Он отметил, что такие звонки часто касаются фиктивной проверки данных, и молодые люди, особенно студенты, становятся главными целями мошенников.

По словам эксперта, в ходе разговора мошенники просят назвать код из СМС, который якобы необходим для подтверждения личности. На самом деле этот код используется для доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги».

Виноградов подчеркнул, что особенно уязвимыми являются студенты, которые могут получать звонки от лиц, представляющихся сотрудниками вузов или деканатов. Мошенники утверждают, что действуют от имени военкомата и предлагают пройти «проверку данных» из-за технических сбоев.