Россиян предупредили о мошеннической схеме с «Пушкинской картой»

Россиян предупредили о мошеннической схеме с «Пушкинской картой». Об этом 1 октября сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД.

По данным ведомства, аферисты находят в соцсетях подростков и обещают им вывести деньги с «Пушкинской карты». Несовершеннолетний соглашается и диктует мошенникам номер, срок действия и трехзначный код на обратной стороне «Пушкинской карты», а также код подтверждения.

После злоумышленники списывают деньги и перестают выходить на связь.

В МВД напомнили россиянам, что законными способами снять деньги с «Пушкинской карты» нельзя. В случае, если связались с аферистами, нужно заблокировать карту.