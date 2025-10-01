Россиян предупредили о мошеннической схеме с «Пушкинской картой»
По данным МВД, аферисты находят в соцсетях подростков и обещают им вывести деньги с «Пушкинской карты». Несовершеннолетний соглашается и диктует мошенникам номер, срок действия и трехзначный код на обратной стороне «Пушкинской карты», а также код подтверждения. После злоумышленники списывают деньги и перестают выходить на связь. В МВД напомнили россиянам, что законными способами снять деньги с «Пушкинской карты» нельзя. В случае, если связались с аферистами, нужно заблокировать карту.
Россиян предупредили о мошеннической схеме с «Пушкинской картой». Об этом 1 октября
По данным ведомства, аферисты находят в соцсетях подростков и обещают им вывести деньги с «Пушкинской карты». Несовершеннолетний соглашается и диктует мошенникам номер, срок действия и трехзначный код на обратной стороне «Пушкинской карты», а также код подтверждения.
После злоумышленники списывают деньги и перестают выходить на связь.В МВД напомнили россиянам, что законными способами снять деньги с «Пушкинской карты» нельзя. В случае, если связались с аферистами, нужно заблокировать карту.