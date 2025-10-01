Российская армия освободила Вербовое в Днепропетровской области

Кроме того, ВС РФ поразили объекты энергетики, которые обеспечивали работу предприятий ВПК Украины, цеха производства десантных катеров, места запуска БПЛА большой дальности, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 134 районах. Средства ПВО сбили 97 беспилотников самолетного типа.