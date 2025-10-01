Пьяный рязанец до смерти избил собутыльницу

Установлено, что в мае 2025 года во время застолья между 55-летним фигурантом и 40-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес жертве множество ударов. Пострадавшая скончалась в больнице. В отношении напавшего возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей). Материалы направлены в суд.