Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской больницы

Проверка показала, что должностными лицами ГБУ РО «Скопинская ЦРБ» нарушен порядок заключения контрактов и сроки их подписания. По данному факту главному врачу больницы внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.