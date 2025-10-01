Прокуратура нашла нарушения в работе рязанской больницы
Проверка показала, что должностными лицами ГБУ РО «Скопинская ЦРБ» нарушен порядок заключения контрактов и сроки их подписания. По данному факту главному врачу больницы внесено представление, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении должностного лица учреждения возбуждены дела об административном правонарушении.