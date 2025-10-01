Появились кадры с места ДТП с тремя пострадавшими в Рязанской области

ДТП произошло 30 сентября, примерно в 12:00, на улице Рабочих в Ряжске. По предварительным данным полиции, 26-летняя жительница Александро-Невского района, управляя автомобилем «Лада Приора», столкнулась с «Хендай Солярис», за рулем которого был 50-летний мужчина. Напомним, в результате происшествия водители, а также девятилетняя пассажирка «Приоры» с травмами обращались за медпомощью.