Павел Малков: постоянно дорабатываем меры поддержки молодых семей в Рязанской области

Губернатор Павел Малков прокомментировал изменения в региональном законодательстве, которые касаются мер поддержки рязанских семей. Их рассмотрели и одобрили на заседании облправительства во вторник, 30 сентября, сообщила пресс-служба органа власти.

«Приняли решение увеличить размер выплат для молодых семей. Проект изменений в бюджет направили на рассмотрение в Рязанскую областную Думу. Благодаря нацпроекту „Семья“ уже более 600 молодых семей получили меры поддержки, которые мы ввели в этом году. Постоянно их дорабатываем на основе обратной связи от рязанцев», — отметил Павел Малков.

Глава региона напомнил, что увеличены размеры единовременных выплат:

при рождении третьего и последующего ребенка в молодой семье с 300 до 350 тысяч рублей;

для будущих мам, обучающихся очно, со 100 до 120 тысяч рублей.

«Теперь такая молодая семья при рождении третьего ребенка может получить в сумме более 1 млн рублей, включая региональный материнский капитал и выплату на погашение ипотеки», — заключил губернатор.