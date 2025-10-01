Ночью в Рязани произошло ДТП

Авария случилась 30 сентября на Московском шоссе. Судя по кадрам, столкнулись «Буханка» и «Опель». По словам очевидцев, движение на участке дороги было затруднено. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.