На въезде в Рязань произошло серьезное ДТП
Отмечается, что ДТП произошло 1 октября. Судя по кадрам, столкнулись три легковушки. Автомобили получили серьезные механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Информация о пострадавших и подробности уточняются.
