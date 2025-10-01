На въезде в Рязань произошло серьезное ДТП

Отмечается, что ДТП произошло 1 октября. Судя по кадрам, столкнулись три легковушки. Автомобили получили серьезные механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Информация о пострадавших и подробности уточняются.

