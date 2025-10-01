Рязань
На семи улицах в Рязани отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях.

Отмечается, что бригадами АО «РГРЭС» ведутся аварийно-восстановительные работы в трансформаторной подстанции, от которой электричество получают следующие улицы:

  • Матросова;
  • Ломоносова;
  • Колхозный проезд;
  • Чайкиной;
  • Разина;
  • Халтурина.

Восстановление электроснабжения на этих улицах планируется в течение двух часов с момента отключения.

Также ведутся работы по улице Зубковой, работы продлятся до 14:00, сообщили в РГРЭС.