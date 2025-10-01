На семи улицах в Рязани отключили свет

Отмечается, что бригадами АО «РГРЭС» ведутся аварийно-восстановительные работы в трансформаторной подстанции, от которой электричество получают следующие улицы: Матросова; Ломоносова; Колхозный проезд; Чайкиной; Разина; Халтурина. Восстановление электроснабжения на этих улицах планируется в течение двух часов с момента отключения. Также ведутся работы по улице Зубковой, работы продлятся до 14:00, сообщили в РГРЭС.