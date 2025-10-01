Мошенники начали обманывать россиян под видом подтверждения номера паспорта

В новой схеме преступники могут позвонить жертве и попросить подтвердить номер паспорта голосом. Затем поступает еще один вызов от имени «Госуслуг» с ложным сообщением о взломе аккаунта и необходимости использования «голосовой верификации». Затем в мессенджерах от лица «военной прокуратуры» мошенники убеждают жертву в необходимости срочных действий для предотвращения несанкционированного перевода крупной суммы денег.

Мошенники начали обманывать россиян под видом подтверждения номера паспорта. Об этом пишет РИА Новости.

В МВД отмечают, что в таких схемах первая попытка аферистов часто является ложной и направлена на создание психологического давления. Злоумышленники могут использовать различные уловки, такие как фейковые сообщения о взломе аккаунта или оформлении доверенности, чтобы вызвать у жертвы панику и заставить действовать необдуманно.

