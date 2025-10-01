Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, допущенных к работе в такси

Опубликован первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него попали более двадцати моделей брендов: Lada; УАЗ; Sollers; Evolute; Voyah; «Москвич». Напомним, закон о локализации такси вступит в силу весной 2026 года.