Минпромторг опубликовал перечень автомобилей, допущенных к работе в такси
Опубликован первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. В него попали более двадцати моделей брендов: Lada; УАЗ; Sollers; Evolute; Voyah; «Москвич». Напомним, закон о локализации такси вступит в силу весной 2026 года.
Минпромторг опубликовал первичный перечень автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Об этом 1 октября сообщило РИА Новости.
В перечень попали более двадцати моделей брендов:
- Lada;
- УАЗ;
- Sollers;
- Evolute;
- Voyah;
- «Москвич».
Напомним, закон о локализации такси вступит в силу весной 2026 года.