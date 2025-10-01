МАХ назвал случаи для блокировки доступа к мессенджеру
По информации компании, это происходит при использовании неофициальных приложений. Такие сервисы, известные как «альтернативные клиенты», могут представлять угрозу для персональных данных пользователей и использоваться злоумышленниками для отправки вредоносных файлов. Центр безопасности Max оперативно выявляет и блокирует доступ через эти приложения. В пресс-службе подчеркнули, что эта мера помогает защитить пользователей от киберугроз и мошенников.
МАХ назвал случаи для блокировки доступа к мессенджеру. Об этом пишет РИА Новости.
По информации компании, это происходит при использовании неофициальных приложений. Такие сервисы, известные как «альтернативные клиенты», могут представлять угрозу для персональных данных пользователей и использоваться злоумышленниками для отправки вредоносных файлов. Центр безопасности Max оперативно выявляет и блокирует доступ через эти приложения.
В пресс-службе подчеркнули, что эта мера помогает защитить пользователей от киберугроз и мошенников.