МАХ назвал случаи для блокировки доступа к мессенджеру

По информации компании, это происходит при использовании неофициальных приложений. Такие сервисы, известные как «альтернативные клиенты», могут представлять угрозу для персональных данных пользователей и использоваться злоумышленниками для отправки вредоносных файлов. Центр безопасности Max оперативно выявляет и блокирует доступ через эти приложения. В пресс-службе подчеркнули, что эта мера помогает защитить пользователей от киберугроз и мошенников.

МАХ назвал случаи для блокировки доступа к мессенджеру. Об этом пишет РИА Новости.

По информации компании, это происходит при использовании неофициальных приложений. Такие сервисы, известные как «альтернативные клиенты», могут представлять угрозу для персональных данных пользователей и использоваться злоумышленниками для отправки вредоносных файлов. Центр безопасности Max оперативно выявляет и блокирует доступ через эти приложения.

В пресс-службе подчеркнули, что эта мера помогает защитить пользователей от киберугроз и мошенников.