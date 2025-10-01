ИКИ РАН: магнитная буря на Земле продолжается около 30 часов

Магнитная буря началась примерно в три часа ночи 30 сентября. По данным ученых, обстановка в окружающем планету космическом пространстве не позволяет говорить о скором завершении геомагнитного шторма. Уточняется, что прогноз на ближайшие сутки сохраняется неблагоприятным. «Несмотря на возможность снижения бури до „желтого“ уровня, уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве, не способствует нормализации ситуации», — говорится в посте. На Солнце возможны вспышки последнего класса мощности Х, добавили ученые.

Напомним, 30 сентября россиян предупредили о начале магнитной бури.