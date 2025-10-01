ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила музею в Константинове цикл картин в честь 130-летия со дня рождения Есенина

ГК «Зелёный сад — наш дом» подарила музею в Константинове цикл картин в честь 130-летия со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщила пресс-служба строительной компании.

Женские портреты создал рязанский живописец, член Союза художников России Лев Костев. Почти два года назад он обратился с идеей в «Зелёный сад». Управляющий директор компании Андрей Оришкевич ее поддержал, отметив оригинальность замысла.

Ранее в центре внимания живописцев оказывались лишь официальные жёны Сергея Есенина. Но на самом деле женщин, сыгравших важную роль в судьбе поэта, было гораздо больше, отметили в пресс-службе строительной компании. Лев Костев при поддержке «Зелёного сада» восполнил этот пробел.

Картины директору музея-заповедника Вячеславу Журавлёву передал управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич.

«Большая честь для строителей поучаствовать в таком большом празднике, как юбилей Сергея Есенина. „Зелёный сад“ благодарен за возможность передать музею эту галерею портретов. За то, что она будет находиться здесь, нести людям радость, воспитывать новые поколения детей в любви к рязанской природе, к русской душе», — отметил он.

Картины станут частью оформления отдельных пространств музея. Кроме того, они позволят глубже раскрыть сюжет взаимоотношений Есенина с женщинами, которые стали знаковыми в его жизни.

ГК «Зелёный сад — наш дом» продолжит свою многолетнюю дружбу и сотрудничество с музеем-заповедником. А в дни празднования 130-летия Сергея Есенина девелопер организует для жителей и гостей Рязанской области бесплатный трансфер до Константинова.