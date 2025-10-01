ГАИ проведет проверку после выезде легковушки на тротуар с людьми в Рязани
Напомним, инцидент произошел 30 сентября на перекрестке улиц Есенина и Грибоедова. Водитель автомобиля Chevrolet поехал на пешеходный переход и далее на тротуар «сквозь людей». По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.
