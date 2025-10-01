Эксперты развеяли миф о тренировках натощак

Аэробные нагрузки действительно повышают использование жиров в качестве топлива в моменте. Но в долгосрочной перспективе это не приводит к большему снижению массы тела. Организм компенсирует затраты: после тренировки и приемов пищи расход энергии снижается, а итоговая потеря жира не отличается от тренировок после еды. При этом прием пищи с углеводами и белком до или сразу после занятий улучшает восстановление и может повлиять на результативность последующих тренировок.

Эксперты развеяли миф о тренировках натощак. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на портал The Conversation.

Аэробные нагрузки действительно повышают использование жиров в качестве топлива в моменте. Но в долгосрочной перспективе это не приводит к большему снижению массы тела. Организм компенсирует затраты: после тренировки и приемов пищи расход энергии снижается, а итоговая потеря жира не отличается от тренировок после еды.

При этом прием пищи с углеводами и белком до или сразу после занятий улучшает восстановление и может повлиять на результативность последующих тренировок.