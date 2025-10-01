Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 705
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 116
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 202
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 193
Депутаты Рязанской облдумы приняли решение о выделении допсредств на социально значимые направления
Депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Решение принято на заседании, состоявшемся в среду, 1 октября.

Доходная и расходная части главного финансового документа были увеличены за счет дополнительно поступающих в текущем году федеральных средств в размере 1,7 млрд рублей. Деньги будут направлены на оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим СВО, строительство школы в районе ЖК «Олимпийский» и детского сада в ЖК «Метропарк» в Рязани, создание и обустройство выставочных пространств, помощь отдельным категориям граждан, поддержку здравоохранения, агропромышленного комплекса и другие статьи.

Средства, высвобождающиеся в связи со сложившейся экономией, а также полученные за счет собственных дополнительных налоговых и неналоговых доходов, распределили по социально значимым направлениям. В частности, на выплаты участникам специальной военной операции и их семьям выделено 615 млн рублей. На 334 млн рублей увеличены расходы на проведение работ по благоустройству общественных территорий и дворов.

Ассигнования программы «Развитие здравоохранения» выросли на 801 млн рублей. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что 450 млн из них направят на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами.

«За год по мере исполнения бюджета мы третий раз выделяем дополнительную сумму на эти цели — в общей сложности 2, 3 млрд рублей. Совместно с прокуратурой мы держим данный вопрос на контроле. Сейчас идет формирование областного бюджета на следующий трехлетний период, и я предлагаю отдельно обсудить тему финансирования льготного лекарственного обеспечения, вместе с министерством здравоохранения посмотреть потребности, какая сумма закладывается. Все льготные категории граждан должны быть обеспечены необходимыми препаратами. Это наша принципиальная позиция», — заявил спикер регионального парламента.