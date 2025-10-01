Археологи нашли фрагменты посуды рязано-окских финнов

Находку сделали в заброшенной деревне Дорофеево на берегу реки Белой в Спасском районе. В ходе раскопок найдены фрагменты посуды примокшанской культуры бронзового века (конец III — начало II тысячелетия до н. э.), а также предметы рязано-окских финнов (V-VII века н. э.) и посуда XVI—XVII вв.еков.