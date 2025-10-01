52-летний рязанец стал фигурантом дела о посредничестве во взяточничестве

В Рязанской области утверждено обвинительное заключение 52-летнему мужчине, обвиняемому в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом пишет пресс-служба прокуратуры.
По версии следствия, осенью 2024 года мужчина способствовал передаче взятки в размере 20 миллионов рублей от представителя коммерческой организации должностному лицу, ранее занимавшему государственную должность в регионе.
Деньги предназначались за содействие в реализации строительных проектов по муниципальным контрактам и за заключение новых договоров на строительство социально значимых объектов. Фигурант, действуя в качестве посредника, был задержан сразу после получения взятки.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд для дальнейшего рассмотрения.