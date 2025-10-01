39-летняя рязанка может получить срок за фиктивную регистрацию мигрантов

В Рязани возбудили уголовное дело в отношении 39-летней женщины, подозреваемой в фиктивной регистрации шести иностранцев. Об этом сообщила пресс-служба полиции. По данным полиции, уроженка Среднеазиатского региона, являющаяся натурализованной гражданкой России, за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире шесть граждан из Средней Азии в возрасте от 32 до 62 лет. Эти мигранты планировали использовать фиктивную регистрацию для легализации своего статуса на территории РФ. Подозреваемая призналась в содеянном, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В то же время иностранные граждане будут привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

