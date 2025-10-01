36-летнего рязанца задержали за поджог двух иномарок

Отмечается, что ранее на окраине Рязани загорелись автомобили «Тойота РАВ 4» и «Мазда 6». Как выяснили оперативники, 21-летняя владелица автомобилей около года назад рассталась с мужчиной. Полицейские предположили, что к поджогу может быть причастен 36-летний житель областного центра. Правоохранители разыскали рязанца и установили его причастность к поджогу. Злоумышленника, ранее судимого за изнасилование, задержали и доставили в отдел.

36-летнего рязанца задержали за поджог двух иномарок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ранее на окраине Рязани загорелись автомобили «Тойота РАВ 4» и «Мазда 6».

Как выяснили оперативники, 21-летняя владелица автомобилей около года назад рассталась с мужчиной. Полицейские предположили, что к поджогу может быть причастен 36-летний житель областного центра.

Правоохранители разыскали рязанца и установили его причастность к поджогу. Злоумышленника, ранее судимого за изнасилование, задержали и доставили в отдел.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.