Жители рязанской многоэтажки пожаловались на неработающий лифт

Жалобу в редакцию РЗН. Инфо прислала местная жительница.

Жители рязанской многоэтажки пожаловались на неработающий лифт. Жалобу в редакцию РЗН. Инфо прислала местная жительница.

По ее словам, в доме № 37 корп. 2 на улице Щорса все новогодние праздники не работал лифт.

«Этой осенью сделали новый лифт, собрали и запустили. Его приняла комиссия, но он стал ломаться по несколько раз в сутки. Старый лифт ломался меньше. У нас на шестом этаже живет инвалид, ему приходится подниматься по лестнице с костылями. Люди ходят по лестнице с колясками. В доме несколько многодетных семей. Некоторые пожилые жильцы даже не выходят из дома. За что мы платим? Пусть тогда лифт снимут и исключат его из КВЦ», — заявила местная жительница.