Зеленский выдвинется на второй президентский срок

Зеленский решил баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру.

Зеленский выдвинется на второй президентский срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Телеграф».

По данным СМИ, Зеленский решил баллотироваться на второй срок при условии, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный не станет выдвигать свою кандидатуру.

При этом, по данным издания, уровень доверия к Зеленскому составляет 52%.

Напомним, его президентский срок истек в мае 2024 года.