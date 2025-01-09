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За год турпоток в Рязанскую область увеличился на 46,5%
Наш регион стал одним из лидеров в стране по этому показателю.

За год турпоток в Рязанскую область увеличился на 46,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Наш регион стал одним из лидеров в стране по этому показателю.

Больше всего за год вырос спрос на поездки в Республику Тыва, Чечню и Рязанскую область.

Также высокие показатели в Ростовской и Ульяновской областях, Республике Чувашия, Смоленской, Омской, Оренбургской и Томской областях.