За год турпоток в Рязанскую область увеличился на 46,5%

Наш регион стал одним из лидеров в стране по этому показателю.

За год турпоток в Рязанскую область увеличился на 46,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Наш регион стал одним из лидеров в стране по этому показателю.

Больше всего за год вырос спрос на поездки в Республику Тыва, Чечню и Рязанскую область.

Также высокие показатели в Ростовской и Ульяновской областях, Республике Чувашия, Смоленской, Омской, Оренбургской и Томской областях.