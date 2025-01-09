Врачи рассказали о правилах детокса после новогодних праздников
Восстановить рацион помогут несколько правил.
Врачи рассказали о правилах детокса после новогодних праздников. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на эндокринолога Юлию Атманову.
Восстановить рацион помогут несколько правил: добавить в питание больше овощей и кисломолочные продукты, пить больше воды и уменьшить количество красного мяса.
По словам специалиста, садиться на строгую диету после новогодних праздников не стоит — так есть риск срыва и набора лишнего веса.
Нужно заменить красное мясо на белое или на рыбу, а также добавить растительные источники белка.