Врачи рассказали о правилах детокса после новогодних праздников

Восстановить рацион помогут несколько правил.

Врачи рассказали о правилах детокса после новогодних праздников. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на эндокринолога Юлию Атманову.

Восстановить рацион помогут несколько правил: добавить в питание больше овощей и кисломолочные продукты, пить больше воды и уменьшить количество красного мяса.

По словам специалиста, садиться на строгую диету после новогодних праздников не стоит — так есть риск срыва и набора лишнего веса.

Нужно заменить красное мясо на белое или на рыбу, а также добавить растительные источники белка.