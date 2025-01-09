В Уфе во время поиска пропавших детей нашли тела пяти утопленников

В Уфе во время поиска пропавших детей нашли тела пяти утопленников. Об этом сообщает издание «Башинформ».

Во время поисков пропавших в марте 2024 года Дамира Адигамова и его друга были найдены тела пяти утопленников.

«Первого мальчика обнаружили мои спасатели. Был сильный дождь, группа медленно прочесывала берег и увидела в воде куртку. Возможно, благодаря дождю стало чуть теплее, и тело поднялось на поверхность. Есть предположение, что он мог за что-то зацепиться, поэтому не унесло далеко течением. У нас в тот момент появилась надежда, что второй подросток должен быть где-то рядом, искали вдвое усерднее, но увы. Второй мальчик пока не обнаружен, но рано или поздно он найдется, такая вероятность есть», — сказал Алексей Чипчев.