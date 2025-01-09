В Свердловской области многодетная мать покончила с собой, не найдя денег на наркотики

В Свердловской области многодетная мать покончила с собой, не найдя денег на наркотики. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, 37-летняя женщина давно употребляла наркотики, при этом воспитывала пятерых детей. Семья жила на пособия. В один из дней у женщины началась ломка, она стала искать деньги по дому, заходила к соседям, просила у знакомых, но тщетно.

Женщина покончила с собой, не вытерпев ломки.