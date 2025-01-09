В США заявили, что конфликт на Украине может закончиться к Пасхе

Отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп и его администрация будут стремиться как можно быстрее остановить украинский конфликт.

В США заявили, что конфликт на Украине может закончиться к Пасхе. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что избранный президент США Дональд Трамп и его администрация будут стремиться как можно быстрее остановить украинский конфликт, чтобы добиться заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом до Пасхи.

По данным статьи, многое в вопросе мира будет зависеть от глав России и Украины.