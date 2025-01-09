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В Сасове завели уголовное дело на подставного руководителя организации
По версии следствия, 21-летний обвиняемый за денежное вознаграждение предоставил неустановленным лицам паспорт и другие документы для внесения сведений в единый государственный реестр юрлиц о себе, как о подставном лице нескольких коммерческих организаций.

В Сасове завели уголовное дело на подставного руководителя организации. Об этом 9 января сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 21-летний обвиняемый за денежное вознаграждение предоставил неустановленным лицам паспорт и другие документы для внесения сведений в единый государственный реестр юрлиц о себе, как о подставном лице нескольких коммерческих организаций.

Сасовский межрайонный прокурор Яна Любимова утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Местный житель обвиняется по части 1 статьи 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для создания юридических лиц).

Уголовное дело направили в Сасовский районный суд.