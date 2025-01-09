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В рязанском кардиодиспансере появился плазменный стерилизатор
Новый низкотемпературный плазменный стерилизатор поступил в медучреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В рязанском кардиодиспансере появился плазменный стерилизатор. Об этом в четверг, 9 января, сообщила пресс-служба регионального минздрава на своей странице во «ВКонтакте».

В публикации сказано, что новый низкотемпературный плазменный стерилизатор поступил в медучреждение по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Отмечается, что плазменный метод низкотемпературной стерилизации изделий медицинского назначения — технология, позволяющая проводить эффективную дезинфекцию оборудования, которое используется для малоинвазивных хирургических вмешательств.

«В процессе работы температура в камере не превышает +55 градусов, что позволяет производить стерилизацию термолабильных изделий, неустойчивых к воздействию высоких температур. Цикл обработки составляет 20 минут. Это значительно повышает оперативность стерилизации инструментов, необходимых для проведения радиочастотных абляций и рентгенэндоваскулярных вмешательств. В итоге увеличивается объем выполняемых операций», — рассказала старшая сестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения рязанского кардиологического диспансера Светлана Мысина.

Фото: группа минздрава Рязанской области во «ВКонтакте»