В рязанских электросетях назвали причину отключения света в двух микрорайонах
В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.
В рязанских электросетях назвали причину отключения света в двух микрорайонах. Информация появилась в соцсетях ГУП РО «РГРЭС».
Отмечается, что Октябрьский городок и Михайловское шоссе подключены к смежной сетевой организации, в зоне эксплуатационной ответственности которой произошло повреждение.
В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено.
Напомним, ранее появилась информация об отключении ресурса.