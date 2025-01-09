В Рязани массово отключили холодную воду

Под отключение попали детские сады, школы, поликлиники и организации.

В Рязани массово отключили холодную воду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В четверг, 9 января, до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

улица 1-я Прудная, дома №№ ½, 2-а, 2б, 2-в, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 с/т «кирпичник», 14/10, 16, 16-а, 18-а (МБДОУ Детский сад № 105), 20 корп.1, 20б (МБДОУ Детский сад № 105), 21, 22, 23, 23 с/т «кирпичник» 9, 24, 24-а;

улица 2-я Прудная, дома №№ 2, 11, 13;

улица Связи, дома №№ 2-г, 5/4, 7, 8/2 (МКУ Техобеспечение), 9, 10, 10 корп.1, 11 (МКУ Техобеспечение), 11-а (МКУ Техобеспечение), 12, 12-а, 13, 14 (МКУ Техобеспечение), 15, 15-а (МБУК ЦСДБ города Рязани / филиал № 6), 17, 17 (ГАУ РО Издательство Пресса), 17-а (МБОУ Школа № 38), 18, 19, 20, 21, 22 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), 25, 29;

улица Соколовская, дома №№ 1, 1 корп.1, 1 корп.2, 2-а, 2б, 3 корп.1, 3 корп.2, 3-б, 5 корп.1, 5 корп.2, 5-а, 6, 6 корп.1, 7, 7 корп.1, 8, 9, 9-а, 12/5 (МКУ Техобеспечение), 13/3, 14, 15, 17, 19/5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30;

Куйбышевское шоссе, дома №№ 36-51 (с буквами и корпусами-Организации).

Помимо этого, с 13:00 до 19:00 холодной воды не будет по адресам: