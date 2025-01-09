В России запустили чат-бот для сообщений учеников о травле

Проект работает в пилотном режиме.

В России запустили чат-бот для сообщений учеников о травле. Об этом сообщает «Газета.ру».

Проект работает в пилотном режиме. Специальные QR-коды для отправки обращений разместили в учебных заведениях в Химках, Котельниках, Красногорске и Балашихе.

Информация будет поступать детскому омбудсмену региона. После этого данные проверят и отработают вместе с психологами и педагогами.

«Пока мы тестируем систему и очень ждем обратную связь от ребят: что удобно, что неудобно, что лучше изменить. Как нам кажется, бот составлен на понятном для каждого ребенка языке. Будем ждать реакцию широкого круга школьников», — заявила детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.