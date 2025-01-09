В России у частных клиник появится звездность по принципу отелей

Отмечается, что 93% платных больниц нарушают обязательные требования.

В России у частных клиник появится звездность по принципу отелей. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на Росздравнадзор.

Отмечается, что 93% платных больниц нарушают обязательные требования.

Из-за моратория на проверки медицинских учреждений, надзорные органы разработают систему поощрения негосударственных клиник.

За наличие лицензии, раскрытие обязательной информации для потребителей, а также анализ показателей деятельности больницы клинике будет присуждаться рейтинг.

Пока не решено, будут ли это звезды как в гостиницах или буквенные обозначения — А, В, С.