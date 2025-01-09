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В России спрогнозировали снижение инфляции до 5-6%
Это может произойти уже в 2025 году.

В России спрогнозировали снижение инфляции до 5-6% в 2025 году. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на экономиста Игоря Балынина.

По его словам в 2024 году рост инфляции ускорился и, предположительно, превысил отметку в 9%.

«Будем надеяться, что удастся снизить ее темпы в следующем году до 5-6%. Важно отметить, что заработные платы у граждан растут темпами выше инфляции: средняя заработная плата за девять месяцев 2024 года к девяти месяцам 2023 года выросла на 18%", — заявил специалист.

Он добавил, что россиянам не стоит беспокоиться о покупательной способности рубля, деньги граждан находятся под надежной защитой от инфляции.

По информации Банка России, на 16 декабря 2024 года годовая инфляция в стране составила 9,5%.