В России спрогнозировали снижение инфляции до 5-6%

Это может произойти уже в 2025 году.

В России спрогнозировали снижение инфляции до 5-6% в 2025 году. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на экономиста Игоря Балынина.

По его словам в 2024 году рост инфляции ускорился и, предположительно, превысил отметку в 9%.

«Будем надеяться, что удастся снизить ее темпы в следующем году до 5-6%. Важно отметить, что заработные платы у граждан растут темпами выше инфляции: средняя заработная плата за девять месяцев 2024 года к девяти месяцам 2023 года выросла на 18%", — заявил специалист.

Он добавил, что россиянам не стоит беспокоиться о покупательной способности рубля, деньги граждан находятся под надежной защитой от инфляции.

По информации Банка России, на 16 декабря 2024 года годовая инфляция в стране составила 9,5%.