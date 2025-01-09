В пятницу в Рязани температура воздуха прогреется до +5 градусов

Температура воздуха по области ночью опустится до -4, +1 градуса, днем поднимется до 0, +5 градусов.

В пятницу в Рязани температура воздуха прогреется до +5 градусов. Прогноз погоды на 10 января опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

В регионе будет облачно. Ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололедные явления. Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица.

Ветер южной четверти, ночью 4-9 м/с, днем местами 8-13 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до -4, +1 градуса, днем поднимется до 0, +5 градусов.