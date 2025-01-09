В Новомичуринске умерла старшая медсестра межрайонной больницы Римма Рочева

Ей было 80 лет.

В Новомичуринске 8 января на 81 году жизни умерла старшая медсестра гинекологического отделения межрайонной больницы Римма Рочева. Об этом сообщает «Пронская газета».

Она проработала на этой должности 40 лет и была наставником для молодых специалистов.

Римму Васильевну неоднократно поощряли грамотами и благодарностями от администрации больницы и министерства здравоохранения Рязанской области.

«Светлая память о Римме Васильевне Рочевой будет жить в сердцах тех, кто ее знал, кому она помогала, кому посчастливилось с ней дружить и общаться», — говорится в некрологе.

Фото: Пронская газета.