В Нижегородской области мужчина убил жену сына и отрезал ей голову

В Нижегородской области мужчина убил жену сына и отрезал ей голову. Об этом сообщают «Плохие новости».

По данным канала, все произошло в Рождество. К 40-летней Валентине пришел отец мужа. Родственники сели за стол и начали праздновать. Во время застолья женщина заявила, что хочет развестись с супругом. Его отец подумал, что у Валентины есть любовник, набросился на нее с ножом, зарезал ее и отсек череп.

Убийцу задержали по горячим следам. Возбуждено уголовное дело.