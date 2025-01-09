В МВД определили две схемы доступа мошенников к Госуслугам россиян

В полиции рассказали, что одна из схем связана со звонками под видом операторов связи. Согласно ей, преступники просят сообщить код из СМС.

В МВД определили две схемы доступа мошенников к Госуслугам россиян. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

В полиции рассказали, что одна из схем связана со звонками под видом операторов связи. Согласно ей, преступники просят сообщить код из СМС.

Другая схема связана с номером телефона, к которому изначально был привязан аккаунт.