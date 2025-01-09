В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 9 января

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли склад боеприпасов, боевую машину пехоты, бронетранспортер и до 190 военных.

В Минобороны рассказали о ситуации в Курской области на 9 января. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли склад боеприпасов, боевую машину пехоты, бронетранспортер и до 190 военных.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 50310 военнослужащих.