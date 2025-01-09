В лесу на границе с Рязанской областью два лося погибли от кровопотери

Животные порезались о колючую проволоку.

В лесу на границе с Рязанской областью два лося погибли от кровопотери. Об этом пишет «360.ru» со ссылкой на заместителя начальника отдела государственного охотничьего контроля № 2 Комитета лесного хозяйства Антона Бандурина.

По его словам, животные порезались о натянутую проволоку. Еще четыре парнокопытных пострадали.

«Это ограждение зоны войсковой части. Это все находится в лесу, поэтому там обитают дикие звери. Проволока натянута в два ряда. Проволока типа егоза, которая режет. Естественно, если попадает в нее зверь, то он режется весь. Если попадет человек, то тоже выбраться из нее очень будет проблематично», — заявил Бандурин.

Он добавил, что следы крови и тела нашли во время стандартного рейда. Отмечается, что это не первый случай гибели животных.