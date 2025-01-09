В Канищеве затопило улицу

Отмечается, что инцидент произошел из-за «неблагоприятных погодных условий» и ситуацию может исправить ливневая канализация, которую можно установить только в рамках капремонта.

В Канищеве затопило улицу Интернациональная. Об этом сообщили жильцы в паблике «Рязань».

Отмечается, что инцидент произошел из-за «неблагоприятных погодных условий» и ситуацию может исправить ливневая канализация, которую можно установить только в рамках капремонта.

Представители мэрии рекомендовали жителям оставить заявку на официальном сайте для участия в программе ремонта дорог.