В ДТП в Клепиковском районе погибли два человека
Трагедия случилась 9 января, примерно 09:20 на 426-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе.
В ДТП в Клепиковском районе погибли два человека. Подробности аварии сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
Трагедия случилась 9 января, примерно 09:20 на 426-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» в Клепиковском районе. «Рено Логан» столкнулся с «КамАЗом».
Водитель и пассажир легковушки скончались на месте ДТП. Водитель грузовика не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее появилось видео с места.